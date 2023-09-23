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Ночная атака на Одесскую область: последствия

Суббота 23 сентября 2023 07:04
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Ночная атака на Одесскую область: последствия Фото: россияне попали двумя ракетами по Одесской области (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В ночь на 23 сентября россияне обстреляли Одесскую область сверхзвуковыми ракетами "Оникс". В результате атаки есть разрушение в рекреационной зоне.

Об этом во время телемарафона сообщила руководитель пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк, передает РБК-Украина.

Она отметила, что россияне снова использовали ракеты, запущенные из берегового комплекса "Бастион" из оккупированного Крыма.

"Две ракеты попали в рекреационную зону Одесщины, но это открытая территория. Критических и травмированных разрушений нет", - отметила Гуменюк.

Ночная атака 23 сентября

В ночь на 23 сентября россияне в очередной раз обстреляли территорию Украины. Воздушные тревоги были объявлены на Юге и Востоке, Воздушные силы ВСУ предупреждали о применении противником ракет и дронов-камикадзе типа Shahed.

Во время тревог взрывы раздавались в Одесской области и в Днепре - там насчитали по меньшей мере пять взрывов.

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