Ночная атака на Одесскую область: последствия
В ночь на 23 сентября россияне обстреляли Одесскую область сверхзвуковыми ракетами "Оникс". В результате атаки есть разрушение в рекреационной зоне.
Об этом во время телемарафона сообщила руководитель пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк, передает РБК-Украина.
Она отметила, что россияне снова использовали ракеты, запущенные из берегового комплекса "Бастион" из оккупированного Крыма.
"Две ракеты попали в рекреационную зону Одесщины, но это открытая территория. Критических и травмированных разрушений нет", - отметила Гуменюк.
Ночная атака 23 сентября
В ночь на 23 сентября россияне в очередной раз обстреляли территорию Украины. Воздушные тревоги были объявлены на Юге и Востоке, Воздушные силы ВСУ предупреждали о применении противником ракет и дронов-камикадзе типа Shahed.
Во время тревог взрывы раздавались в Одесской области и в Днепре - там насчитали по меньшей мере пять взрывов.
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