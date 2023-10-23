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Нічна атака. Над Одеською областю збили дев'ять "шахедів"

Фото: над Одеською областю збили 9 "шахедів" (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В ніч на 23 жовтня росіяни атакували Одеську область ударними дронами типу Shahed, дев'ять із них було збито силами ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня.

Там зазначили, що нічна атака тривала понад 3,5 години. Ворог спрямував дрони-камікадзе з кримського мису Чауда по припортовій інфраструктурі Одещини. Заходили на удар вони переважно з моря, де їх і зустріли підрозділи протиповітряної оборони. 

"Дев'ять БпЛА було збито на Одещині, ще один - на Вінничині", - зазначили у Силах оборони.

Уламками збитого дрона було пошкоджено дах складської будівлі об'єкта припортової інфраструктури в Одеському районі. Пожежу оперативно приборкали вогнеборці. Люди не постраждали.

Нічна атака 23 жовтня

В ніч на 23 жовтня росіяни атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе, через що в деяких регіонах оголошували повітряну тривогу. В Одесі та Кіровоградській області чули вибухи - там працювала ППО.

Ввечері перед цим ворожий безпілотник було зафіксовано в Київській області - по ньому теж відпрацювала українська ППО.

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ОдесаВійна Росії проти УкраїниПВО