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Нічна атака по Одесі: є постраждалі

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Одеса, Понеділок 14 серпня 2023 03:11
Нічна атака по Одесі: є постраждалі Фото: в Одесі внаслідок російської повітряної атаки є постраждалі (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В Одесі внаслідок російської повітряної атаки в ніч проти 14 серпня є постраждалі.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на голову Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

"Поступила інформація про трьох постраждалих внаслідок попередньої атаки російських терористів по Одесі", - розповів чиновник, та уточнив, що їм надається медична допомога.

Водночас нічна повітряна атака продовжується.

"Росіяни продовжують атакувати Одещину! Лишайтеся в укриттях та не фільмуйте роботу наших сил ППО!" - закликав глава ОВА.

Зазначимо також, що внаслідок комбінованого удару ракетами та дронами у місті виникло кілька пожеж.

Повітряна атака вночі 14 серпня та вибухи в Одесі

Цієї ночі в Україні в багатьох областях було оголошено тривогу. У Повітряних силах попередили про загрозу ворожих ударів із застосуванням балістичних ракет та дронів-камікадзе.

Сигнали тривог звучали у північних, східних, центральних та південних областях. Повідомлялося про роботу систем протиповітряної оборони.

Близько 01:10 в Одесі пролунала серія вибухів. Вони тривали періодично до скасування тривоги о 02:30. Як поінформували військові та місцеві чиновники, місто знаходилося під атакою ударних БПЛА та ракет, попередньо "Калібрів", які російські окупанти запускали з Чорного моря.

Пізніше глава ОВА повідомив перші подробиці про наслідки ворожої атаки.

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