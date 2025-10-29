Нічна атака в Криму: СБУ знищила "Панцир-С2", дві нафтобази та дві РЛС, - джерела

Ударні безпілотники ЦСО "А" СБУ цієї ночі провели вдале полювання на російські військові та інфраструктурні об’єкти у тимчасово окупованому Криму.

За даними джерел, на ранок росіяни недорахувалися зенітно-ракетного комплексу "Панцир-С2" вартістю близько 20 млн доларів.

Він є однією з ключових ланок протиповітряної оборони ворога. Також у противника стало менше на дві РЛС. Кожна така знищена або виведена з ладу система ППО суттєво ослаблює оборону РФ на кримському напрямку.

Окрім цього, безпілотники ЦСО "А" СБУ вразили нафтобазу у селищі Гвардійське, де зберігалося пальне. На об’єкті розпочалася масштабна пожежа, підіймається величезний стовп чорного диму.

Зафіксовано також приліт безпілотника по нафтобазі "Комсомольська".

"СБУ продовжує системну роботу зі знищення систем ППО, які прикривають Крим, та нафтобаз, що забезпечують ворога паливом. Кожна така спецоперація знижує воєнний і логістичний потенціал росіян. "Бавовна" палатиме й надалі", - зазначило поінформоване джерело в СБУ.