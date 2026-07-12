Нічна атака на Крим: у Севастополі пропало світло, у Сімферополі були вибухи

Чому у Севастополі відключили електрику

Підконтрольна Росії влада Севастополя повідомила про тимчасові обмеження електропостачання. За їхньою версією, відключення пов'язані з перевантаженням енергосистеми за межами міста та необхідні для запобігання масштабній аварії.

Зазначається, що об'єкти соціальної інфраструктури було переведено на резервні схеми електропостачання, а графік обмежень обіцяли опублікувати після уточнення термінів.

Водночас, окупаційна адміністрація спростувала повідомлення про нібито вибух на Балаклавській ТЕС, назвавши таку інформацію недостовірною.

Що відомо про атаку

На тлі відключень світла окупаційна влада заявила, що Севастополь зазнав атаки безпілотників. За їхніми даними, сили ППО та мобільні вогневі групи працювали в районах Північної сторони та Балаклави.

Стверджується, що було збито чотири БПЛА, а інформація про постраждалих не надходила.

Мешканці також повідомляли про роботу комплексу "Панцир" у районі Балаклавської ТЕС з боку Федюхіних висот.

Де ще чули вибухи

Про вибухи повідомляли жителі Сімферополя. За їхніми словами, з інтервалом у кілька хвилин у місті пролунали щонайменше три потужні вибухи. Крім того, з'явилася інформація як мінімум про один приліт у районі залізничного вокзалу.

Очевидці також повідомляли про стрілянину в районі Таврійської ТЕС. Офіційного підтвердження цієї інформації на час публікації не було.

Також, за даними моніторингової групи "Кримський вітер", у Керчі зафіксовано два осередки займання, що підтверджується супутниковими знімками. Перша пожежа виникла в районі позицій російської ППО на горі Хроні біля Глазівки.

Раніше місцеві жителі повідомляли про проліт безпілотників, роботу засобів ППО, вибухи та подальше займання. Ще одна пожежа, за інформацією моніторингової групи, сталася в районі порту Камиш-Бурун.