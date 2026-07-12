В Азовському морі дрони вразили черговий танкер РФ

У ніч на 12 липня дрони знову атакували російський танкер в Азовському морі, через що на судні виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Ростовської області Юрія Слюсаря.

"В результаті атаки БПЛА пошкоджено танкер при заході в Азово-Чорноморський морський канал. Постраждалих немає. Пожежа, що виникла, локалізована. Судно було порожнє, загрози розливу нафтопродуктів немає", - йдеться в пості.

Також чиновник стверджує, що під атакою безпілотників опинилися Таганрог та Каменськ-Шахтинський, і чотири райони - Азовський, Некліновський, Тарасівський та Міллерівський.

За його твердженням, російським силам ППО нібито вдалося збити понад 20 дронів. Одну із трас через падіння уламків перекрили.

"Уламки БПЛА виявлені на трасі М4 "Дон" на 885 км у напрямку на південь. Постраждалих немає. Рух на цій ділянці перекрито. Місце події взято під охорону, потік автомобілів направлений через селище Тарасівське. На місці працюють сапери", - резюмував Слюсар.