ua en ru
Нд, 12 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Графіки відключення світла Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

В Азовському морі дрони вразили черговий танкер РФ

07:30 12.07.2026 Нд
2 хв
Що відомо про наслідки атаки?
aimg Едуард Ткач
В Азовському морі дрони вразили черговий танкер РФ Фото: губернатор стверджує, що судно було порожнім (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

У ніч на 12 липня дрони знову атакували російський танкер в Азовському морі, через що на судні виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Ростовської області Юрія Слюсаря.

"В результаті атаки БПЛА пошкоджено танкер при заході в Азово-Чорноморський морський канал. Постраждалих немає. Пожежа, що виникла, локалізована. Судно було порожнє, загрози розливу нафтопродуктів немає", - йдеться в пості.

Також чиновник стверджує, що під атакою безпілотників опинилися Таганрог та Каменськ-Шахтинський, і чотири райони - Азовський, Некліновський, Тарасівський та Міллерівський.

За його твердженням, російським силам ППО нібито вдалося збити понад 20 дронів. Одну із трас через падіння уламків перекрили.

"Уламки БПЛА виявлені на трасі М4 "Дон" на 885 км у напрямку на південь. Постраждалих немає. Рух на цій ділянці перекрито. Місце події взято під охорону, потік автомобілів направлений через селище Тарасівське. На місці працюють сапери", - резюмував Слюсар.

Масштабні поразки танкерів РФ

Нагадаємо, вчора в Генштабі ЗСУ відзвітували, що Сили оборони України атакували аж 21 російський танкер, які Москва використовує для військової логістики та обходу санкцій.

Крім того, українські військові вразили чотири буксири, два суховантажі та земснаряд.

Також ми писали, що за словами командувача Сил безпілотників систем Роберта "Мадяра" Бровді, протягом 6-11 липня українські війська атакували вже 76 російських судів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Азовское море
Новини
Рубіо отримав безпрецедентні повноваження у Венесуелі, - NYT
Рубіо отримав безпрецедентні повноваження у Венесуелі, - NYT
Аналітика
Vyriy проти ДБР: що не так з цінами на дрони та як скандал б’є по галузі
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Vyriy проти ДБР: що не так з цінами на дрони та як скандал б’є по галузі