Ночная атака на Крым: в Севастополе пропал свет, в Симферополе были взрывы

Почему в Севастополе отключили электричество

Подконтрольные России власти Севастополя сообщили о временных ограничениях электроснабжения. По их версии, отключения связаны с перегрузкой энергосистемы за пределами города и необходимы для предотвращения масштабной аварии.

Отмечается, что объекты социальной инфраструктуры были переведены на резервные схемы электроснабжения, а график ограничений обещали опубликовать после уточнения сроков.

Одновременно оккупационная администрация опровергла сообщения о якобы взрыве на Балаклавской ТЭС, назвав такую информацию недостоверной.

Что известно об атаке

На фоне отключений света оккупационные власти заявили, что Севастополь подвергся атаке беспилотников. По их данным, силы ПВО и мобильные огневые группы работали в районах Северной стороны и Балаклавы.

Утверждается, что были сбиты четыре БПЛА, а информация о пострадавших не поступала.

Жители также сообщали о работе комплекса "Панцирь" в районе Балаклавской ТЭС со стороны Федюхиных высот.

Где еще слышали взрывы

О взрывах сообщали и жители Симферополя. По их словам, с интервалом в несколько минут в городе прозвучали как минимум три мощных взрыва. Кроме того, появилась информация как минимум об одном прилете в районе железнодорожного вокзала.

Очевидцы также сообщали о стрельбе в районе Таврической ТЭС. Официального подтверждения этой информации на момент публикации не было.

Также, по данным мониторинговой группы "Крымский ветер", в Керчи зафиксированы два очага возгорания, что подтверждается спутниковыми снимками. Первый пожар возник в районе позиций российской ПВО на горе Хрони возле Глазовки.

Ранее местные жители сообщали о пролете беспилотников, работе средств ПВО, взрывах и последующем возгорании. Еще один пожар, по информации мониторинговой группы, произошел в районе порта Камыш-Бурун.