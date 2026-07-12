Ночная атака на Крым: в Севастополе пропал свет, в Симферополе были взрывы

Ночью в оккупированном Крыму прогремели взрывы, после чего в Севастополе ввели ограничения на электроснабжение. Оккупационные власти заявили об атаке беспилотников и работе ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "АТЕШ", а также на "Крымский ветер".
Подконтрольные России власти Севастополя сообщили о временных ограничениях электроснабжения. По их версии, отключения связаны с перегрузкой энергосистемы за пределами города и необходимы для предотвращения масштабной аварии.
Отмечается, что объекты социальной инфраструктуры были переведены на резервные схемы электроснабжения, а график ограничений обещали опубликовать после уточнения сроков.
Одновременно оккупационная администрация опровергла сообщения о якобы взрыве на Балаклавской ТЭС, назвав такую информацию недостоверной.
На фоне отключений света оккупационные власти заявили, что Севастополь подвергся атаке беспилотников. По их данным, силы ПВО и мобильные огневые группы работали в районах Северной стороны и Балаклавы.
Утверждается, что были сбиты четыре БПЛА, а информация о пострадавших не поступала.
Жители также сообщали о работе комплекса "Панцирь" в районе Балаклавской ТЭС со стороны Федюхиных высот.
О взрывах сообщали и жители Симферополя. По их словам, с интервалом в несколько минут в городе прозвучали как минимум три мощных взрыва. Кроме того, появилась информация как минимум об одном прилете в районе железнодорожного вокзала.
Очевидцы также сообщали о стрельбе в районе Таврической ТЭС. Официального подтверждения этой информации на момент публикации не было.
Также, по данным мониторинговой группы "Крымский ветер", в Керчи зафиксированы два очага возгорания, что подтверждается спутниковыми снимками. Первый пожар возник в районе позиций российской ПВО на горе Хрони возле Глазовки.
Ранее местные жители сообщали о пролете беспилотников, работе средств ПВО, взрывах и последующем возгорании. Еще один пожар, по информации мониторинговой группы, произошел в районе порта Камыш-Бурун.
Напоминаем, что в ночь на 12 июля беспилотники атаковали танкер в Азовском море во время его захода в Азово-Черноморский морской канал. По данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, на судне произошел пожар, который удалось оперативно локализовать.