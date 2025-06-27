Нічна атака на Київську область: наслідки фіксуються у трьох районах, є поранений

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабного вторгнення Росія регулярно обстрілює територію України, застосовуючи ракети різних типів, артилерію, керовані авіаційні бомби (КАБи) та безпілотники. Під удар часто потрапляє цивільна інфраструктура, що створює додаткову загрозу звичайним громадянам.

До атак дронами терористи вдаються щоночі. Наприклад, у ніч на 26 червня росіяни запустили проти України 41 безпілотний літальний апарат.

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