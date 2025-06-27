Ночная атака на Киевскую область: последствия фиксируются в трех районах, есть раненый

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабного вторжения Россия регулярно обстреливает территорию Украины, применяя ракеты различных типов, артиллерию, управляемые авиационные бомбы (УАБы) и беспилотники. Под удар часто попадает гражданская инфраструктура, что создает дополнительную угрозу обычным гражданам.

К атакам дронами террористы прибегают каждую ночь. Например, в ночь на 26 июня россияне запустили против Украины 41 беспилотный летательный аппарат.

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