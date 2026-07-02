Нічна атака на Київщину: ракети та дрони пошкодили будинки у п'яти районах

За інформацією чиновника, ППО працювала у багатьох громадах області, проте уламки та влучання спричинили наслідки одразу у п'яти районах Київщини.

Наразі екстрені служби збирають інформацію. Вони вже працюють на місцях інцидентів, але вже відомо, що найбільше постраждав приватний сектор та складські приміщення.

У Бучанському районі виникли масштабні пожежі. Рятувальники наразі ліквідовують займання складських приміщень. Також вогонь охопив один приватний будинок. Пошкоджень зазнав і автомобіль місцевих мешканців.

У Броварському районі пошкоджено шість приватних будинків, побито будівлю гуртожитку та понівечено один автомобіль.

В Обухівському та Фастівському районах уламки пошкодили приватні оселі. Масштаби збитків зараз встановлюють спеціальні комісії.

У Вишгородському районі також зафіксовано приліт або падіння уламків. Там постраждав легковий автомобіль.

За даними Калашника, екстрені служби продовжують розбір завалів. Триває уточнення даних про можливих постраждалих.