Нічна атака на Київ. Жоден з російських дронів своєї цілі не досяг, - КМВА

У ніч проти 3 жовтня російська армія вкотре била по Києву за допомогою ударних БПЛА. Жоден з них своєї цілі не досяг – ППО знищила близько 15 дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.
Там зазначили, що тактика та прийоми нападу залишаються незмінними вже багато місяців поспіль:
Повітряна тривога в столиці тривала понад 5 з половиною годин. Перші групи дронів противник запустив ще до опівночі, але протягом ночі постійно додавалися нові і нові БпЛА. «Проте, жоден з російських дронів своєї мети не досяг», - йдеться у повідомленні КМВА.
За даними адміністрації, сили та засоби протиповітряної оборони виявили та уразили в повітряному просторі навколо та над Києвом приблизно півтора десятка ударних безпілотників.
За даними оперативного зведення, зафіксовано падіння уламків в Деснянському районі Києва. Але наслідки мінімальні - обійшлося без руйнувань, пожеж, інформація про постраждалих також не надходила, повідомили у КМВА.
Нагадаємо, в ніч на 3 жовтня в Києві та низці областей України через російську атаку ударними дронами було оголошено повітряну тривогу.
Перша хвиля атаки відбулася приблизно опівночі. У столиці працювала ППО. У Деснянському районі впали уламки безпілотника.
Повторні вибухи у столиці було чути приблизно о 2:30.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.