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Нічна атака на Київ. Жоден з російських дронів своєї цілі не досяг, - КМВА

Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Вадим Ребрина

У ніч проти 3 жовтня російська армія вкотре била по Києву за допомогою ударних БПЛА. Жоден з них своєї цілі не досяг – ППО знищила близько 15 дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

Там зазначили, що тактика та прийоми нападу залишаються незмінними вже багато місяців поспіль:

  •  ніч;
  • використання ударних безпілотних літальних апаратів на кшталт «Shahed»;
  • заходи на місто з різних напрямків та висот;
  • атаки різними кількісними групами.

Повітряна тривога в столиці тривала понад 5 з половиною годин. Перші групи дронів противник запустив ще до опівночі, але протягом ночі постійно додавалися нові і нові БпЛА. «Проте, жоден з російських дронів своєї мети не досяг», - йдеться у повідомленні КМВА.

За даними адміністрації, сили та засоби протиповітряної оборони виявили та уразили в повітряному просторі навколо та над Києвом приблизно півтора десятка ударних безпілотників.

За даними оперативного зведення, зафіксовано падіння уламків в Деснянському районі Києва. Але наслідки мінімальні - обійшлося без руйнувань, пожеж, інформація про постраждалих також не надходила, повідомили у КМВА.

Нагадаємо, в ніч на 3 жовтня в Києві та низці областей України через російську атаку ударними дронами було оголошено повітряну тривогу.

Перша хвиля атаки відбулася приблизно опівночі. У столиці працювала ППО. У Деснянському районі впали уламки безпілотника.

Повторні вибухи у столиці було чути приблизно о 2:30.

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