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У Києві чутно звуки вибухів

Четвер 03 жовтня 2024 02:32
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У Києві чутно звуки вибухів Фото: сили ППО України (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 3 жовтня у Києві було чутно звуки вибухів. Відомо, що у повітряному просторі зафіксовано дрони, по яким працює ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини".

"У Києві було чутно звуки вибухів, повідомляють наші кореспонденти", - йдеться у повідомленні о 02:20.

Зазначимо, що близько двох годин тому у Київській міській військовій адміністрації повідомляли, що загроза застосування ударних БпЛА по Києву залишається. По ним працює ППО.

Оновлено о 02:38

У Київській обласній військовій адміністрації (КОВА) знову повідомили, що в області працює ППО.

Українців закликали в жодному разі не робити фото та відеофіксацію роботи Сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння.

Де оголошено тривогу

Станом на 02:36 карта повітряних тривог виглядає наступним чином. Сигнал тривоги пов'язаний із ворожими безпілотниками, які фіксують у повітряному просторі України.

У Києві чутно звуки вибухів

Нагадаємо, що внаслідок роботи ППО у Києві, уламки ворожого безпілотника впали біля будинку у Деснянському районі. Видимих пошкоджень будівлі та пожежі не було. Інформація про постраждалих також не надходила.

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