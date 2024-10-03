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Ночная атака на Киев. Ни один из российских дронов своей цели не достиг, - КГВА

Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Вадим Ребрина

В ночь на 3 октября российская армия в который раз била по Киеву с помощью ударных БПЛА. Ни один из них своей цели не достиг – ПВО уничтожила около 15 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.

Там отметили, что тактика и приемы нападения остаются неизменными уже много месяцев.

  • ночь;
  • использование ударных беспилотных летательных аппаратов типа Shahed;
  • заходы на город с разных направлений и высот;
  • атаки разными количественными группами.

Воздушная тревога в столице продолжалась более 5,5 часов. Первые группы дронов противник запустил еще до полуночи, но в течение ночи постоянно добавлялись новые и новые БПЛА. "Однако, ни один из российских дронов своей цели не достиг", - говорится в сообщении КГВА.

По данным администрации, силы и средства противовоздушной обороны обнаружили и поразили в воздушном пространстве вокруг и над Киевом около полутора десятков ударных беспилотников.

По данным оперативной сводки, зафиксировано падение обломков в Деснянском районе Киева. Но последствия минимальны – обошлось без разрушений, пожаров, информация о пострадавших также не поступала, сообщили в КГВА.

Напомним, в ночь на 3 октября в Киеве и ряде областей Украины из-за российской атаки ударными дронами была объявлена воздушная тревога.

Первая волна атаки произошла примерно в полночь. В столице работала ПВО. В Деснянском районе упали обломки беспилотника.

Повторные взрывы в столице были слышны примерно в 2:30.

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