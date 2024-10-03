Ночная атака на Киев. Ни один из российских дронов своей цели не достиг, - КГВА

Там отметили, что тактика и приемы нападения остаются неизменными уже много месяцев.

ночь;

использование ударных беспилотных летательных аппаратов типа Shahed;

заходы на город с разных направлений и высот;

атаки разными количественными группами.

Воздушная тревога в столице продолжалась более 5,5 часов. Первые группы дронов противник запустил еще до полуночи, но в течение ночи постоянно добавлялись новые и новые БПЛА. "Однако, ни один из российских дронов своей цели не достиг", - говорится в сообщении КГВА.

По данным администрации, силы и средства противовоздушной обороны обнаружили и поразили в воздушном пространстве вокруг и над Киевом около полутора десятков ударных беспилотников.

По данным оперативной сводки, зафиксировано падение обломков в Деснянском районе Киева. Но последствия минимальны – обошлось без разрушений, пожаров, информация о пострадавших также не поступала, сообщили в КГВА.