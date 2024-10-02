У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Пізно ввечері, 2 жовтня, у Києві оголошено повітряну тривогу. Крім того, сигнал лунає і в інших областях України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал "Карта повітряних тривог", Telegram Повітряних сил ЗСУ і канал Київської обласної військової адміністрації (КОВА).
"Повітряна тривога в місті Київ", - йдеться у повідомленні о 23:14.
Військові о 22:34 попереджали, що з ворожі дрони з Полтавської області рухаються у напрямку Київської області.
Вже о 23:10 у КОВА повідомили, що зафіксували безпілотники, у зв'язку з чим в регіоні працює ППО.
Пізніше, о 23:21, Повітряні сили ЗСУ оновили інформацію щодо руху ворожих дронів. Зокрема:
- БпЛА на півдня Сумської області, курс південно-західний;
- БпЛА на межі Сумської, Київської та Полтавської областей - курс південно-західний;
- БпЛА у південно-західній частині Чернігівської області, курс західний;
- БпЛА у північній частині Полтавського регіону, курс західний та південно-західний;
- БпЛА в районі Броварів із сходу у західному напрямку;
- БпЛА в районі Южного та Очакова у напрямку Одеської області (курс північно-західний);
- БпЛА з Херсонської області у напрямку Миколаївської;
- БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей курс північно-західний;
- БпЛА в районі Новий Буг (Миколаївська область) у напрямку Кіровоградської.
Де оголошено тривогу
Станом на 23:16 карта повітряних тривог виглядає наступним чином. Як видно, "почервоніння" у половині країни.
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