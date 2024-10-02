У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Пізно ввечері, 2 жовтня, у Києві оголошено повітряну тривогу. Крім того, сигнал лунає і в інших областях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал "Карта повітряних тривог", Telegram Повітряних сил ЗСУ і канал Київської обласної військової адміністрації ( КОВА ).

"Повітряна тривога в місті Київ", - йдеться у повідомленні о 23:14.

Військові о 22:34 попереджали, що з ворожі дрони з Полтавської області рухаються у напрямку Київської області.

Вже о 23:10 у КОВА повідомили, що зафіксували безпілотники, у зв'язку з чим в регіоні працює ППО.

Пізніше, о 23:21, Повітряні сили ЗСУ оновили інформацію щодо руху ворожих дронів. Зокрема:

БпЛА на півдня Сумської області, курс південно-західний;

БпЛА на межі Сумської, Київської та Полтавської областей - курс південно-західний;

БпЛА у південно-західній частині Чернігівської області, курс західний;

БпЛА у північній частині Полтавського регіону, курс західний та південно-західний;

БпЛА в районі Броварів із сходу у західному напрямку;

БпЛА в районі Южного та Очакова у напрямку Одеської області (курс північно-західний);

БпЛА з Херсонської області у напрямку Миколаївської;

БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей курс північно-західний;

БпЛА в районі Новий Буг (Миколаївська область) у напрямку Кіровоградської.

Де оголошено тривогу

Станом на 23:16 карта повітряних тривог виглядає наступним чином. Як видно, "почервоніння" у половині країни.