Нічна атака на Київ забрала життя двох людей у Дарницькому районі

Про загибель двох людей у КМВА повідомили зранку, висловивши співчуття рідним і близьким. Раніше в Дарницькому районі фіксували пожежу уламків на відкритій території.

Протягом ночі Київ кілька разів атакували балістикою: близько 03:23 і повторно близько п'ятої ранку. Наслідки зафіксували також в Оболонському, Подільському та Шевченківському районах, де уламки впали на територію нежитлової забудови та складські приміщення.