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Нічна атака на Київ забрала життя двох людей у Дарницькому районі

06:20 07.10.2026 Ср
1 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: екстрені служби прямують на адреси, що постраждали (facebook.com/DSNSKyiv)

Унаслідок нічної атаки на Київ 7 жовтня в Дарницькому районі загинули двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

Про загибель двох людей у КМВА повідомили зранку, висловивши співчуття рідним і близьким. Раніше в Дарницькому районі фіксували пожежу уламків на відкритій території.

Протягом ночі Київ кілька разів атакували балістикою: близько 03:23 і повторно близько п'ятої ранку. Наслідки зафіксували також в Оболонському, Подільському та Шевченківському районах, де уламки впали на територію нежитлової забудови та складські приміщення.

Про підготовку масованого удару попереджали напередодні. Увечері 6 жовтня Володимир Зеленський звернувся до українців, пославшись на оновлені дані розвідки. Того ж вечора росіяни підняли в повітря три Ту-160, а вночі з аеродрому "Оленегорськ" злетіли ще шість Ту-95.

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