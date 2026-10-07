Ночная атака на Киев унесла жизни двух человек в Дарницком районе

О гибели двух человек в КМВА сообщили утром, выразив соболезнования родным и близким. Ранее в Дарницком районе фиксировали пожар обломков на открытой территории.

В течение ночи Киев несколько раз атаковали баллистикой: около 03:23 и повторно около пяти утра. Последствия были зафиксированы также в Оболонском, Подольском и Шевченковском районах, где обломки упали на территорию нежилой застройки и складские помещения.