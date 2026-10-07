Ночная атака на Киев унесла жизни двух человек в Дарницком районе

В результате ночной атаки на Киев 7 октября в Дарницком районе погибли два человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.
О гибели двух человек в КМВА сообщили утром, выразив соболезнования родным и близким. Ранее в Дарницком районе фиксировали пожар обломков на открытой территории.
В течение ночи Киев несколько раз атаковали баллистикой: около 03:23 и повторно около пяти утра. Последствия были зафиксированы также в Оболонском, Подольском и Шевченковском районах, где обломки упали на территорию нежилой застройки и складские помещения.
О подготовке массированного удара предупреждали накануне. Вечером 6 октября Владимир Зеленский обратился к украинцам, сославшись на обновленные данные разведки. В тот же вечер россияне подняли в воздух три Ту-160, а ночью с аэродрома "Оленегорск" взлетели еще шесть Ту-95.