Ночная атака на Киев унесла жизни двух человек в Дарницком районе

В результате ночной атаки на Киев 7 октября в Дарницком районе погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию .

О гибели двух человек в КМВА сообщили утром, выразив соболезнования родным и близким. Ранее в Дарницком районе фиксировали пожар обломков на открытой территории.

В течение ночи Киев несколько раз атаковали баллистикой: около 03:23 и повторно около пяти утра. Последствия были зафиксированы также в Оболонском, Подольском и Шевченковском районах, где обломки упали на территорию нежилой застройки и складские помещения.