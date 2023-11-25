Нічна атака на Київ. ППО "приземлила" більше 40 повітряних цілей, - КМВА
Цієї ночі, 25 листопада, ворог вдався до масштабної атаки по території Києва. Протиповітряна оборона знищила більше 40 повітряних цілей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Михайла Шаманова в ефірі телемарафону.
"Є лише попередня оперативна інформація, це вже четверта атака ворожих БпЛА на Київ за місяць. Цей напад дронів став наймасованішим з початку повномасштабного вторгнення. Силами і засобами повітряної оборони було вражено понад чотири десятки повітряних цілей", - заявив Шаманов.
За словами начальника КМВА, за попередньою інформацією противник застосував баражуючі "шахеди". Загалом було декілька хвиль запусків, які були з різних напрямків.
Що кажуть в Повітряних силах
"Цієї ночі ворог випустив по Україні рекордну кількість ударних БпЛА типу "Shahed-131/136". Основний напрямок удару - Київ! Дочекайтесь відбоїв, найближчим часом повідомимо про результати бойової роботи!", - пише пресслужба Повітряних сил.
Наслідки атаки
За попередньою інформацією, внаслідок збиття дронів, зафіксовані уламки в різних районах столиці.
В Солом'янському районі:
- через падіння уламків постраждали двоє людей. В обох гостра реакція на стрес. Їм надали допомогу на місці;
- є руйнування в п'ятиповерховому будинку на другому поверсі. З першого по п'ятий поверх були заблоковані дві жінки;
- сталось загорання на території дитячого садочку;
В Дніпровському районі міста:
- уламки впали на верхні поверхи багатоповерхівки. Сталось задимлення. Служби все виїхали й почали гасити пожежу;
В Голосіївському районі:
- рештки впали на зону зелених насаджень. Без потерпілих.
В Печерському районі:
- зафіксовані уламки на незабудованій території. Попередньо, без наслідків.
Атака на південь України
Згідно з даними оперативного командування "Південь", протиповітряна оборона збила три одиниці Shahed-131/136, а саме:
- один БпЛА на території Миколаївської області;
- два БпЛА на території Кіровоградської області.
"Влучань в нашій зоні відповідальності не допущено. Ворог максимально використовував тимчасово окуповані території для прямування дронів. Очевидним є пріоритет цілей в столичному регіоні", - пише командування.
Майже п'ятдесят повітряних цілей
"Силами та засобами ППО було уражено майже п'ять десятків повітряних цілей", - пише пресслужба КМВА та додає, що остаточні дані оприлюднять Повітряні сили.
Нічна атака на Київ
Цієї ночі у Києві було оголошено про повітряну тривогу. Після цього КМВА попередила про атаку дронів й закликала цивільних не ігнорувати повітряну тривогу.
Ближче до ранку в низці районів столиці почали лунати вибухи. Місцева влада попередила про роботу ППО, а в Повітряних силах заявили про загрозу атак дронів-камікадзе на Київ із кількох напрямків. Як відзначив міський голова Віталій Кличко, "шахеди" атакують місто групами.
Усі подробиці атаки можна прочитати за посиланням.
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