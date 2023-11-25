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Ночная атака на Киев. ПВО "приземлила" более 40 воздушных целей, - КГВА

Суббота 25 ноября 2023 08:12
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Ночная атака на Киев. ПВО "приземлила" более 40 воздушных целей, - КГВА Фото: Ночная атака на Киев. ПВО "приземлила" более 40 воздушных целей (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Этой ночью, 25 ноября, враг прибегнул к масштабной атаке по территории Киева. Противовоздушная оборона уничтожила более 40 воздушных целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Михаила Шаманова в эфире телемарафона.

"Есть только предварительная оперативная информация, это уже четвертая атака вражеских БпЛА на Киев за месяц. Это нападение дронов стало самым массированным с начала полномасштабного вторжения. Силами и средствами воздушной обороны было поражено более четырех десятков воздушных целей", - заявил Шаманов.

По словам начальника КГВА, по предварительной информации противник применил барражирующие "шахеды". Всего было несколько волн запусков, которые были с разных направлений.

Что говорят в Воздушных силах

"Этой ночью враг выпустил по Украине рекордное количество ударных БпЛА типа "Shahed-131/136". Основное направление удара - Киев! Дождитесь отбоев, в ближайшее время сообщим о результатах боевой работы!", - пишет пресс-служба Воздушных сил.

Последствия атаки

По предварительной информации, в результате сбивания дронов, зафиксированы обломки в разных районах столицы.

В Соломенском районе:

  • из-за падения обломков пострадали два человека. У обоих острая реакция на стресс. Им оказали помощь на месте;
  • есть разрушения в пятиэтажном доме на втором этаже. С первого по пятый этаж были заблокированы две женщины;
  • произошло возгорание на территории детского сада;

В Днепровском районе города:

  • обломки упали на верхние этажи многоэтажки. Произошло задымление. Службы все выехали и начали тушить пожар;

В Голосеевском районе:

  • обломки упали на зону зеленых насаждений. Без пострадавших.

В Печерском районе:

  • зафиксированы обломки на незастроенной территории. Предварительно, без последствий.

Почти пятьдесят воздушных целей

"Силами и средствами ПВО было поражено почти пять десятков воздушных целей", - пишет пресс-служба КГВА и добавляет, что окончательные данные обнародуют Воздушные силы.

Атака на юг Украины

Согласно данным оперативного командования "Юг", противовоздушная оборона сбила три единицы Shahed-131/136, а именно:

  • один БпЛА на территории Николаевской области;
  • два БпЛА на территории Кировоградской области.

"Попаданий в нашей зоне ответственности не допущено. Враг максимально использовал временно оккупированные территории для следования дронов. Очевидным является приоритет целей в столичном регионе", - пишет командование.

Ночная атака на Киев

Этой ночью в Киеве было объявлено о воздушной тревоге. После этого КГВА предупредила об атаке дронов и призвала гражданских не игнорировать воздушную тревогу.

Ближе к утру в ряде районов столицы начали раздаваться взрывы. Местные власти предупредили о работе ПВО, а в Воздушных силах заявили об угрозе атак дронов-камикадзе на Киев с нескольких направлений. Как отметил городской голова Виталий Кличко, "шахеды" атакуют город группами.

Все подробности атаки можно прочитать по ссылке.

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