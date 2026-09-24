Нічна атака на Київ: "Нова пошта" повідомила про пошкодження об'єктів

Нічна атака призвела до пошкодження об'єктів "Нової пошти" у Києві. Відділення №6 повністю знищено, сортувальне депо зазнало пошкоджень. Частину відправлень, що знаходилися там, також було знищено.

Вцілілі посилки компанія вже перевозить на інший майданчик. Одержувачам додатково повідомлять нову адресу та номер відділення, де можна буде забрати відправлення.

Клієнтам компенсують знищені посилки

"Нова пошта" заявила, що відшкодує клієнтам оголошену вартість відправлень, які були знищені внаслідок атаки. При цьому роботи з ліквідації наслідків продовжуються.

Щоб уникнути значних затримок із доставкою, компанія задіяла резервну логістику. Це дозволить продовжити обробку та переміщення вцілілих відправлень.

Де перевірити статус відправлення

Актуальні дані про місцезнаходження та статус посилок клієнти можуть отримати через мобільний додаток або на сайті "Нової пошти".

Компанія продовжує усувати наслідки атаки та переносити вцілілі відправлення на іншу локацію.