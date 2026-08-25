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"Нова пошта" шукає нові склади після ударів РФ: умови для власників

15:05 25.08.2026 Вт
3 хв
Компанія пропонує підприємцям розвивати сортувальні центри або здавати в оренду приміщення від 500 кв. м
aimg Анастасія Мацепа
"Нова пошта" шукає нові склади після ударів РФ: умови для власників Фото: ''Нова пошта'' шукає партнерів для розвитку сортувальних центрів та оренди складської нерухомості (РБК-Україна)
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''Нова пошта'' розширює мережу сортувальних центрів в Україні, щоб збільшити логістичні потужності та забезпечити безперебійний рух посилок. Компанія запрошує до довгострокової співпраці підприємців, власників логістичних центрів та складської нерухомості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оголошення ''Нової пошти''.

Головне:

  • ''Нова пошта'' розширює мережу сортувальних центрів в Україні.
  • Компанія пропонує два формати партнерства: спільний розвиток сортувального центру або оренда готового приміщення.
  • Для запуску сортувального центру партнерам забезпечуватимуть вантажопотік, винагороду за оброблені посилки, готову бізнес-модель та операційну підтримку.
  • Для оренди приймають складську або комерційну нерухомість площею від 500 кв. м.
  • Найбільше компанію цікавлять пропозиції з Києва, Київської області та східних регіонів України.
  • Для власників приміщень передбачена довгострокова співпраця, стабільний дохід та страхування ризиків.

''Нова пошта'' розширює мережу сортувальних центрів

Компанія пояснює розширення мережі необхідністю збільшити сортувальні потужності, щоб посилки могли й надалі безперебійно переміщуватися Україною.

Для цього ''Нова пошта'' шукає підприємців та власників логістичних об’єктів, які готові долучитися до розвитку мережі.

Компанія пропонує два варіанти співпраці.

Перший формат – спільний розвиток сортувального центру

Підприємці можуть стати партнерами у створенні та роботі сортувального центру. Їхнє завдання полягатиме у прийманні вантажів і посилок, їхньому розподілі за напрямками та подальшому відправленні.

Зі свого боку ''Нова пошта'' забезпечує партнерів готовим вантажопотоком, тому їм не потрібно самостійно шукати клієнтів.

Також партнери отримуватимуть винагороду за кожну оброблену посилку, готову бізнес-модель, стандарти та технологічні рішення. Компанія обіцяє операційну підтримку на всіх етапах роботи та можливість поступово збільшувати обсяги.

При цьому конкретні вимоги до площі приміщення, кількості працівників та необхідного обладнання визначатимуться залежно від прогнозованого вантажопотоку конкретної локації.

Другий формат – оренда приміщення

Власники складської або комерційної нерухомості можуть запропонувати свої об’єкти ''Новій пошті'' в оренду.

Основна вимога – площа приміщення від 500 м квадратних. Такі об’єкти можуть використовуватися під сортувальні центри або вантажні відділення.

Найбільше компанія зацікавлена у приміщеннях, розташованих у Києві, Київській області та східних регіонах України.

Для власників нерухомості ''Нова пошта'' пропонує довгострокову співпрацю та стабільний дохід. Також компанія зазначає, що передбачене страхування ризиків, а конкретні умови оренди узгоджуватимуться індивідуально.

Як стати партнером ''Нової пошти''

Підприємці та власники нерухомості можуть обрати відповідний формат співпраці та залишити заявку на сайті компанії.

Нагадаємо, сортувальні центри НП є регулярною мішенню ворожих обстрілів. Через руйнування центральних сортувальних центрів та переналаштування логістичних процесів можливі додаткові затримки в доставці.

У ніч проти 5 серпня Росія випустила по Україні 28 ракет, серед яких балістичні ''Іскандер-М'', а також 115 ударних безпілотників. Внаслідок атаки повністю знищено сортувальний центр ''Нової пошти'' у Києві.

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