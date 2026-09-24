Ночная атака на Киев: "Новая почта" сообщила о повреждении объектов

В Киеве в результате российской атаки в ночь на 24 сентября уничтожено отделение №6 "Новой почты" и повреждено сортировочное депо. Среди сотрудников компании пострадавших нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Новой почты".
Ночная атака привела к повреждению объектов "Новой почты" в Киеве. Отделение №6 полностью уничтожено, сортировочное депо получило повреждения. Часть находившихся там отправлений также была уничтожена.
Уцелевшие посылки компания уже перевозит на другую площадку. Получателям дополнительно сообщат новый адрес и номер отделения, где можно будет забрать отправления.
"Новая почта" заявила, что возместит клиентам объявленную стоимость отправлений, которые были уничтожены в результате атаки. При этом работы по ликвидации последствий продолжаются.
Чтобы избежать значительных задержек с доставкой, компания задействовала резервную логистику. Это позволит продолжить обработку и перемещение уцелевших отправлений.
Актуальные данные о местонахождении и статусе посылок клиенты могут получить через мобильное приложение или на сайте "Новой почты".
Компания продолжает устранять последствия атаки и переносить уцелевшие отправления на другую локацию.
Напоминаем, что "Новая почта" приостанавливает работу своих объектов во время воздушных тревог и внедряет собственную систему мониторинга для отслеживания угроз.
Отметим, что "Новая почта" продолжает развивать сеть сортировочных центров в Украине, наращивая логистические мощности. Для этого компания ищет предпринимателей и владельцев складской и логистической недвижимости для долгосрочного сотрудничества.