Ночная атака на Киев: "Новая почта" сообщила о повреждении объектов

Ночная атака привела к повреждению объектов "Новой почты" в Киеве. Отделение №6 полностью уничтожено, сортировочное депо получило повреждения. Часть находившихся там отправлений также была уничтожена.

Уцелевшие посылки компания уже перевозит на другую площадку. Получателям дополнительно сообщат новый адрес и номер отделения, где можно будет забрать отправления.

Клиентам компенсируют уничтоженные посылки

"Новая почта" заявила, что возместит клиентам объявленную стоимость отправлений, которые были уничтожены в результате атаки. При этом работы по ликвидации последствий продолжаются.

Чтобы избежать значительных задержек с доставкой, компания задействовала резервную логистику. Это позволит продолжить обработку и перемещение уцелевших отправлений.

Где проверить статус отправления

Актуальные данные о местонахождении и статусе посылок клиенты могут получить через мобильное приложение или на сайте "Новой почты".

Компания продолжает устранять последствия атаки и переносить уцелевшие отправления на другую локацию.