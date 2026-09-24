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Ночная атака на Киев: "Новая почта" сообщила о повреждении объектов

11:15 24.09.2026 Чт
2 мин
aimg Анастасия Никончук
Фото: отделение "Новой почты" ("Новая почта")

В Киеве в результате российской атаки в ночь на 24 сентября уничтожено отделение №6 "Новой почты" и повреждено сортировочное депо. Среди сотрудников компании пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Новой почты".

Ночная атака привела к повреждению объектов "Новой почты" в Киеве. Отделение №6 полностью уничтожено, сортировочное депо получило повреждения. Часть находившихся там отправлений также была уничтожена.

Уцелевшие посылки компания уже перевозит на другую площадку. Получателям дополнительно сообщат новый адрес и номер отделения, где можно будет забрать отправления.

Клиентам компенсируют уничтоженные посылки

"Новая почта" заявила, что возместит клиентам объявленную стоимость отправлений, которые были уничтожены в результате атаки. При этом работы по ликвидации последствий продолжаются.

Чтобы избежать значительных задержек с доставкой, компания задействовала резервную логистику. Это позволит продолжить обработку и перемещение уцелевших отправлений.

Где проверить статус отправления

Актуальные данные о местонахождении и статусе посылок клиенты могут получить через мобильное приложение или на сайте "Новой почты".

Компания продолжает устранять последствия атаки и переносить уцелевшие отправления на другую локацию.

Напоминаем, что "Новая почта" приостанавливает работу своих объектов во время воздушных тревог и внедряет собственную систему мониторинга для отслеживания угроз.

Отметим, что "Новая почта" продолжает развивать сеть сортировочных центров в Украине, наращивая логистические мощности. Для этого компания ищет предпринимателей и владельцев складской и логистической недвижимости для долгосрочного сотрудничества.

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