Нічна атака на Київ: в КМВА уточнили інформацію про наслідки обстрілу

Внаслідок нічної атаки росіян на Київ загинуло троє людей, ще 14 отримали поранення, а пошкодження будівель є у трьох районах міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка.
В Деснянському районі
Загинуло 3 особи, з них 2 дітей (вік 5-6 та 12-13 років), 7 госпіталізовано, ще двом допомога надана на місці.
В житловому будинку вибиті вікна та двері, вибуховою хвилею зірвало балкон, а також:
- зафіксовано падіння уламків на дитячу поліклініку;
- уламками пошкоджено дві школи – вибиті вікна та двері;
- уламками пошкоджений дільничний пункту поліції;
- внаслідок падіння уламків на дитячий садок, вибуховою хвилею винесло вікна.
Дніпровський район
3 постраждалих, 2 з них госпіталізовано, в одному з будинків житлового сектору внаслідок падіння палаючих уламків виникло сильне задимлення, вибуховою хвилею вибило вікна. Крім цього:
- зафіксовано падіння уламків на адміністративну будівлю;
- є пошкоджені припарковані автомобілі, кілька одиниць транспорту згоріли;
- зафіксовано падіння уламків у дворах будинків, на проїжджій частині, на зелених зонах.
Дарницький район
Інформація щодо постраждалих на даний час відсутня. В одному з будинків житлового сектору через падіння уламків вибуховою хвилею вибило вікна. Також:
- пошкоджено трубопровід гарячого водопостачання;
- падіння уламків на нежитлову будівлю, зафіксовано руйнування на першому поверсі;
- зафіксовано падіння уламків у дворах будинків, на проїжджій частині.
В ніч проти 1 червня в Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Пізніше в столиці пролунало щонайменше п'ять вибухів - місцева влада заявляла про роботу ППО.
Пізніше в КМВА повідомили, що РФ, ймовірно, використовувала для атаки крилаті та балістичні ракети - всі їх було збито.
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