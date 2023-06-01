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Нічна атака на Київ: в КМВА уточнили інформацію про наслідки обстрілу

Фото: КМВА оновила дані про наслідки обстрілу (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Внаслідок нічної атаки росіян на Київ загинуло троє людей, ще 14 отримали поранення, а пошкодження будівель є у трьох районах міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка.

Наслідки обстрілу

В Деснянському районі

Загинуло 3 особи, з них 2 дітей (вік 5-6 та 12-13 років), 7 госпіталізовано, ще двом допомога надана на місці.

В житловому будинку вибиті вікна та двері, вибуховою хвилею зірвало балкон, а також:

- зафіксовано падіння уламків на дитячу поліклініку;
- уламками пошкоджено дві школи – вибиті вікна та двері;
- уламками пошкоджений дільничний пункту поліції;
- внаслідок падіння уламків на дитячий садок, вибуховою хвилею винесло вікна.

Дніпровський район

3 постраждалих, 2 з них госпіталізовано, в одному з будинків житлового сектору внаслідок падіння палаючих уламків виникло сильне задимлення, вибуховою хвилею вибило вікна. Крім цього:

- зафіксовано падіння уламків на адміністративну будівлю;
- є пошкоджені припарковані автомобілі, кілька одиниць транспорту згоріли;
- зафіксовано падіння уламків у дворах будинків, на проїжджій частині, на зелених зонах.

Дарницький район

Інформація щодо постраждалих на даний час відсутня. В одному з будинків житлового сектору через падіння уламків вибуховою хвилею вибило вікна. Також:

- пошкоджено трубопровід гарячого водопостачання;
- падіння уламків на нежитлову будівлю, зафіксовано руйнування на першому поверсі;
- зафіксовано падіння уламків у дворах будинків, на проїжджій частині.

Нічна атака РФ на Київ 1 червня

В ніч проти 1 червня в Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Пізніше в столиці пролунало щонайменше п'ять вибухів - місцева влада заявляла про роботу ППО.

Пізніше в КМВА повідомили, що РФ, ймовірно, використовувала для атаки крилаті та балістичні ракети - всі їх було збито.

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Київвибухи