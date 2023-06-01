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Ночная атака на Киев: в КГВА уточнили информацию о последствиях обстрела

Фото: КМВА обновила данные о последствиях обстрела (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В результате ночной атаки россиян на Киев погибли три человека, еще 14 получили ранения, а повреждения зданий есть в трех районах города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской городской военной администрации Сергея Попко.

Последствия обстрела

В Деснянском районе

Погибли 3 человека, из них 2 детей (возраст 5-6 и 12-13 лет), 7 госпитализированы, еще двоим помощь предоставлена на месте.

В жилом доме выбиты окна и двери, взрывной волной сорвало балкон, а также:

- зафиксировано падение обломков на детскую поликлинику;
- обломками повреждены две школы – выбиты окна и двери;
- обломками поврежден участковый пункт полиции;
- в результате падения обломков на детский сад взрывной волной вынесло окна.

Днепровский район

3 пострадавших, 2 из них госпитализированы, в одном из домов жилого сектора в результате падения горящих обломков возникло сильное задымление, взрывной волной выбило окна. Кроме этого:

- зафиксировано падение обломков на административное здание;
есть поврежденные припаркованные автомобили, несколько единиц транспорта сгорели;
- зафиксировано падение обломков во дворах домов, на проезжей части, зеленых зонах.

Дарницкий район

Информация о пострадавших в настоящее время отсутствует. В одном из домов жилого сектора из-за падения обломков взрывной волной выбило окна. Также:

- поврежден трубопровод горячего водоснабжения;
- падение обломков на нежилое здание, зафиксировано разрушение на первом этаже;
- зафиксировано падение обломков во дворах домов на проезжей части.

Ночная атака РФ на Киев 1 июня

В ночь на 1 июня в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Позже в столице прогремели по меньшей мере пять взрывов - местные власти заявляли о работе ПВО.

Позже в КГВА сообщили, что РФ, вероятно, использовала для атаки крылатые и баллистические ракеты - все они были сбиты.

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