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Нічна атака на Харків: внаслідок пожежі постраждали 57 людей, відкрито штаб допомоги

Фото: внаслідок пожежі У Харкові постраждали 57 людей, відкрито штаб допомоги (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергій Пишкін

Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки російських терористів на Харків зросла до 57. Кількість жертв може зрости.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Харкова Ігоря Терехова.

Як розповів Терехов, постраждалі - жителі вулиці Котельної, які залишились без домівок, документів, особистих речей та грошей. 

"Ми збираємо теплі речі. Будемо розселяти людей. Є можливість розселити по гуртожитках. Там вони зможуть перебувати стільки, скільки потрібно. Ми домовились з міжнародними фондами щодо встановлення мобільних будинків, щоб люди змогли в них жити - там є все необхідне для життя", - розповів Терехов в ефірі телемарафону. 

Рятувальна операція продовжується 

За словами міського голови, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), Національної поліції та прокуратури продовжують роботу, у тому ж числі й рятувальну операцію. 

"Я не виключаю можливості, що будуть знайдені ще тіла", - додав мер Харкова. 

Варто додати, що наразі відомо про 7 загиблих людей. Серед загиблих ціла сім'я з 5 людей

Масована атака на Україну

Цієї ночі, 10 лютого, ворог запустив проти України 31 ударний БпЛА типу Shahed-136/131 з території тимчасово окупованого Криму та Російської Федерації. Основними напрямками удару були Одеська та Харківська область.

Під час бойової роботи захисникам вдалось знищити 23 ворожих дрони у межах Одеської та Харківської областей.

Подробиці російського удару по харківській АЗС - в матеріалі РБК-Україна.

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