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Ночная атака на Харьков: в результате пожара пострадали 57 человек, открыт штаб помощи

Фото: в результате пожара В Харькове пострадали 57 человек, открыт штаб помощи (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергей Пышкин

Число пострадавших в результате ночной атаки российских террористов на Харьков возросло до 57. Число жертв может возрасти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Харькова Игоря Терехова.

Как рассказал Терехов, пострадавшие - жители улицы Котельной, которые остались без домов, документов, личных вещей и денег. 

"Мы собираем теплые вещи. Будем расселять людей. Есть возможность расселить по общежитиям. Там они смогут находиться столько, сколько нужно. Мы договорились с международными фондами по установлению мобильных домов, чтобы люди смогли в них жить - там есть все необходимое для жизни", - рассказал Терехов в эфире телемарафона. 

Спасательная операция продолжается 

По словам городского головы, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), Национальной полиции и прокуратуры продолжают работу, в том числе и спасательную операцию. 

"Я не исключаю возможности, что будут найдены еще тела", - добавил мэр Харькова. 

Стоит добавить, что сейчас известно о 7 погибших людях. Среди погибших целая семья из 5 человек.

Массированная атака на Украину

Этой ночью, 10 февраля, враг запустил против Украины 31 ударный БпЛА типа Shahed-136/131 с территории временно оккупированного Крыма и Российской Федерации. Основными направлениями удара были Одесская и Харьковская область.

Во время боевой работы защитникам удалось уничтожить 23 вражеских дрона в пределах Одесской и Харьковской областей.

Подробности российского удара по харьковской АЗС - в материале РБК-Украина.

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