Нічна атака дронів на Вінницю: чутно вибухи в різних районах міста

У ніч на 16 липня Вінницю атакують російські дрони. Місцеві повідомляють про вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне Вінниця.
У Вінниці на тлі повітряної тривоги пролунало декілька потужних вибухів. Перший з них пролунав о 02:57.
О 3:03 прогримів ще один потужний вибух. Зрозуміти, в межах міста чи за його околицями, наразі важко.
За годину до цього командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про рух "Шахедів" повз Рівне, Смоліне курсом на Вінниччину/Черкащину.
Невдовзі там доповнили: "Вінниччина: БпЛА курсом на Теплик, Чечельник, Козятин".
О 03:08 в Вінниці прогримів третій потужний вибух.
Ще один потужний вибух пролунав о 3:13 і ще два - о 3:16.
Наразі небезпека для Вінниці залишається.
Зазначимо, що повітряна тривога у Вінницькій області триває вже більше двох годин. Розпочалась вона о 16 липня о 01:27 і досі її не знімають.
Росія запустила дрони по Україні з різних напрямків. Крім того, була загроза балістики зі сходу.
Повітряна тривога оголошена у більшості областей України.
Відомо, що росіяни масовано атакували Харків. Кількість постраждалих внаслідок масованої нічної атаки російських БпЛА на Харків зросла до 3 осіб.
Також окупанти вдарили по Кривому Рогу ракетою, а потім масовано атакували "Шахедами". Через "прильоти" в місті виникли перебої зі світлом та водою.
Більше про наслідки ворожої атаки - у матеріалі РБК-Україна.
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