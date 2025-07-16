Нічна атака дронів на Вінницю: чутно вибухи в різних районах міста

Що відомо про атаку

Росія запустила дрони по Україні з різних напрямків. Крім того, була загроза балістики зі сходу.

Повітряна тривога оголошена у більшості областей України.

Відомо, що росіяни масовано атакували Харків. Кількість постраждалих внаслідок масованої нічної атаки російських БпЛА на Харків зросла до 3 осіб.

Також окупанти вдарили по Кривому Рогу ракетою, а потім масовано атакували "Шахедами". Через "прильоти" в місті виникли перебої зі світлом та водою.

Більше про наслідки ворожої атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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