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Ночная атака дронов на Винницу: слышны взрывы в разных районах города

Иллюстративное фото: атака дронов (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В ночь на 16 июля Винницу атакуют российские дроны. Местные сообщают о взрывах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное Винница.

В Виннице на фоне воздушной тревоги прозвучало несколько мощных взрывов. Первый из них прогремел в 02:57.

В 3:03 прогремел еще один мощный взрыв. Понять, в пределах города или за его окрестностями, пока трудно.

За час до этого командование Воздушных сил ВСУ сообщило о движении "Шахедов" мимо Ривне, Смолино курсом на Винницкую/Черкасскую область.

Вскоре там дополнили: "Винницкая область: БпЛА курсом на Теплик, Чечельник, Казатин".

В 03:08 в Виннице прогремел третий мощный взрыв.

Еще один мощный взрыв прогремел в 3:13 и еще два - в 3:16.

Сейчас опасность для Винницы остается.

Отметим, что воздушная тревога в Винницкой области продолжается уже более двух часов. Началась она 16 июля в 01:27 и до сих пор ее не снимают.

 

Что известно об атаке

Россия запустила дроны по Украине с разных направлений. Кроме того, была угроза баллистики с востока.

Воздушная тревога объявлена в большинстве областей Украины.

Известно, что россияне массированно атаковали Харьков. Количество пострадавших в результате массированной ночной атаки российских БпЛА на Харьков возросло до 3 человек.

Также оккупанты ударили по Кривому Рогу ракетой, а затем массированно атаковали "Шахедами". Из-за "прилетов" в городе возникли перебои со светом и водой.

Больше о последствиях вражеской атаки - в материале РБК-Украина.

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Война в УкраинеАтака дронов