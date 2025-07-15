Ракетна атака і на підході дрони: РФ б'є по Кривому Рогу, є постраждалі

Кривий Ріг увечері 15 липня перебуває під атакою ворога. У місті пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Ради оборони міста Олександра Вілкула в Telegram.

"Кривий Ріг. Ракетна атака. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", - написав він.

Вілкул також зазначив, що до міста також підлітають "Шахеди".

Пізніше у Кривому Розі неодноразово лунали вибухи.

Наслідки атаки

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, у Кривому Розі внаслідок ракетної атаки сталася пожежа. За його словами, попередньо, є постраждалі.

"Гучно також було у Дніпровському та Синельниківському районах. Деталі згодом", - додав Лисак.

Оновлено о 00:25. Вілкул наголосив, що Кривий Ріг перебуває під масованою атакою "Шахедів".

"Вже понад 10 "приходів" та понад 10 "Шахедів" ще в повітрі", - повідомив він.

Варто зазначити, що Повітряні сили ЗСУ на тлі атаки дронів, які росіяни запустили ввечері 15 липня, також попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

Військові закликали жителів Кривого Рогу перебувати в укриттях.