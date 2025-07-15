ua en ru
Ср, 16 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Ракетна атака і на підході дрони: РФ б'є по Кривому Рогу, є постраждалі

Кривий Ріг, Вівторок 15 липня 2025 23:42
UA EN RU
Ракетна атака і на підході дрони: РФ б'є по Кривому Рогу, є постраждалі Ілюстративне фото: РФ атакувала Кривий Ріг ввечері 15 липня (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Наталія Юрченко

Кривий Ріг увечері 15 липня перебуває під атакою ворога. У місті пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Ради оборони міста Олександра Вілкула в Telegram.

"Кривий Ріг. Ракетна атака. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", - написав він.

Вілкул також зазначив, що до міста також підлітають "Шахеди".

Пізніше у Кривому Розі неодноразово лунали вибухи.

Наслідки атаки

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, у Кривому Розі внаслідок ракетної атаки сталася пожежа. За його словами, попередньо, є постраждалі.

"Гучно також було у Дніпровському та Синельниківському районах. Деталі згодом", - додав Лисак.

Оновлено о 00:25. Вілкул наголосив, що Кривий Ріг перебуває під масованою атакою "Шахедів".

"Вже понад 10 "приходів" та понад 10 "Шахедів" ще в повітрі", - повідомив він.

Варто зазначити, що Повітряні сили ЗСУ на тлі атаки дронів, які росіяни запустили ввечері 15 липня, також попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

Військові закликали жителів Кривого Рогу перебувати в укриттях.

Нагадаємо, що росіяни також атакували Харків дронами ввечері 15 липня. За словами місцевої влади, впродовж 20 хвилин у Харкові пролунало щонайменше 17 вибухів. Відомо про двох постраждалих.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кривий Ріг Війна в Україні Вибухи
Новини
Ультиматум Трампа. Чи піде Путін на поступки після нових погроз США
Ультиматум Трампа. Чи піде Путін на поступки після нових погроз США
Аналітика
Випробувано в бою. Чому Україні варто відкрити експорт зброї
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Випробувано в бою. Чому Україні варто відкрити експорт зброї