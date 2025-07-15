Ракетна атака і на підході дрони: РФ б'є по Кривому Рогу, є постраждалі
Кривий Ріг увечері 15 липня перебуває під атакою ворога. У місті пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Ради оборони міста Олександра Вілкула в Telegram.
"Кривий Ріг. Ракетна атака. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", - написав він.
Вілкул також зазначив, що до міста також підлітають "Шахеди".
Пізніше у Кривому Розі неодноразово лунали вибухи.
Наслідки атаки
Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, у Кривому Розі внаслідок ракетної атаки сталася пожежа. За його словами, попередньо, є постраждалі.
"Гучно також було у Дніпровському та Синельниківському районах. Деталі згодом", - додав Лисак.
Оновлено о 00:25. Вілкул наголосив, що Кривий Ріг перебуває під масованою атакою "Шахедів".
"Вже понад 10 "приходів" та понад 10 "Шахедів" ще в повітрі", - повідомив він.
Варто зазначити, що Повітряні сили ЗСУ на тлі атаки дронів, які росіяни запустили ввечері 15 липня, також попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.
Військові закликали жителів Кривого Рогу перебувати в укриттях.
Нагадаємо, що росіяни також атакували Харків дронами ввечері 15 липня. За словами місцевої влади, впродовж 20 хвилин у Харкові пролунало щонайменше 17 вибухів. Відомо про двох постраждалих.
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