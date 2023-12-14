UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Нічна атака дронів на Росію була спецоперацією ГУР, - джерела

Фото: нічна атака дронів на Росію була спецоперацією ГУР (armyinform.com.ua)
Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

Атака дронів на Росію у ніч проти 14 грудня була спецоперацією Головного управління розвідки Міноборони. Цілі безпілотників були у Московській та Калузькій областях.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в спецслужбах.

Як розповіли джерела виданню, цілями були військові обʼєкти зокрема на території Московської та Калузької областей. 

"Після останніх ударів, які росіяни здійснили по Україні, це було хороше нагадування для них, що в них теж не буде спокійних ночей", - повідомив співрозмовник.

Що відомо про нічну атаку дронів на РФ

Нагадаємо, сьогодні у Росії повідомили про дев'ять безпілотників, які нібито було збито над Московською та Калузькою областями.

Зокрема мер Москви Сергій Собянін повідомив про відбиття атаки безпілотника, який летів на Москву. Мовляв, БПЛА приземлили на відстані трохи понад 80 кілометрів від російської столиці.

Майже через дві години він додав, що "було виявлено та знешкоджено силами ППО ще одну спробу прольоту безпілотника до Москви".

Згодом Міноборони РФ відзвітувало, що всього за цю ніч нібито було "збито або перехоплено" дев'ятьох безпілотників над Московською та Калузькою областями.

Тим часом російське медіа Baza пише, що безпілотники спробували атакувати кілька військових частин у Підмосков'ї. Буцімто ймовірною метою дронів були частини в Алабіно та Подільську.

Ще однією з ймовірних цілей БПЛА видання називає Володарську нафтобазу в Підмосков'ї.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Москваатака дронівГлавное управление разведки