ua en ru
Чт, 14 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Росії заявили про атаку дронів на кілька військових частин під Москвою

Росія, Четвер 14 грудня 2023 09:10
UA EN RU
У Росії заявили про атаку дронів на кілька військових частин під Москвою Фото: у Росії заявили про атаку дронів на кілька військових частин під Москвою (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Безпілотники атакували кілька військових частин у Підмосков'ї (Росія) 14 грудня. Метою дронів були частини в Алабіно, Подільську та нафтобаза в Раменському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza.

"Перший дрон, який летів у бік Алабіно, був збитий за три кілометри від населеного пункту о 3:30 ранку. Через годину в тому ж районі було збито ще одного безпілотника", - йдеться в повідомленні.

Крім того, як уточнює Baza, ближче до 5 ранку дрон атакував військову частину у Подільську.

"Постраждалих немає", - запевняють у Telegram-каналі.

Атака на нафтобазу у Підмосков'ї

Також, як стверджує Baza, ще однією з ймовірних цілей безпілотників була Володарська нафтобаза в Раменському районі Підмосков'я.

"Вночі звідти було оголошено евакуацію співробітників", - додають автори.

Атаки дронів на Москву та Підмосков'я

Москва та Підмосков'я неодноразово з початку повномасштабної війни з РФ піддавалися атаці дронів. Так, 4 липня під Москвою, у місті Кубинка, дрон-камікадзе атакував військову частину.

При цьому ще раніше, на початку травня два БПЛА змогли долетіти до Кремля.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Москва дрони
NEWS
Росія атакувала Україну "шахедами" і ракетами С-300: скільки цілей збила ППО
Росія атакувала Україну "шахедами" і ракетами С-300: скільки цілей збила ППО
DAILY
Транш, реформи та нові умови. Про що Україна домовилась з МВФ на 2024 рік
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Транш, реформи та нові умови. Про що Україна домовилась з МВФ на 2024 рік