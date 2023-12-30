ua en ru
Сб, 30 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Хмельницькій області пролунали вибухи

Хмельницька область, Субота 30 грудня 2023 00:22
UA EN RU
У Хмельницькій області пролунали вибухи Фото: вибухи в Хмельницькій області вночі 30 грудня (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У Хмельницькій області пролунали вибухи сьогодні вночі, 30 грудня. В регіоні оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Хмельницькій області чутно звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.

Офіційна інформація про причини та наслідки вибухів наразі не повідомлялася. Людей закликають під час повітряної тривоги перебувати в укриттях.

Раніше Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про ударні безпілотники в Хмельницькій області, які рухалися в напрямку міста Старокостянтинів.

Згодом військові заявили про ще одну групу ударних БпЛА, яка пролітає територією Вінницької області у напрямку Хмельницької.

Масований ракетний обстріл Росією України 29 грудня

29 грудня російська армія здійснила наймасованіший ракетний удар по Україні з початку повномасштабної війни. Під ударом опинилися Київ, Львів, Харків, Запоріжжя, Дніпро, Одеса, відомо про багато постраждалих, є загиблі, цілями ворога стала соціальна й критична інфраструктура.

Загалом у повітряному просторі було зафіксовано 158 ворожих цілей. Українським силам протиповітряної оборони вдалося збити в небі 114 цілей - 27 ударних БПЛА "Шахед" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Більш детально про наслідки удару окупантів - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вибух Хмельницкая область Війна Росії проти України
NEWS
Зеленський відвідав позиції ЗСУ в Авдіївці
Зеленський відвідав позиції ЗСУ в Авдіївці
DAILY
Пішло не за планом. Що завадило Україні прорвати фронт та чого чекати від війни у 2024 році
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Пішло не за планом. Що завадило Україні прорвати фронт та чого чекати від війни у 2024 році