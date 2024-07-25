UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Нічна атака дронів. На підступах до Києва збили усі російські "Шахеди"

Фото: мобільна вогнева група ЗСУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Силами і засобами протиповітряної оборони на підступах до Києва були ліквідовані усі ударні безпілотники, які російські окупанти запускали на українську столицю під час нинішньої нічної атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка.

Чиновник зазначив, що у Києві внаслідок ворожої повітряної атаки даних про руйнування та потерпілих немає.

Він уточнив, що цієї ночі "велика кількість регіонів України була атакована ударними БпЛА противника", і що під прицілом противника, зокрема, був також Київ.

"Під час крайньої повітряної тривоги беспілотники окупантів заходили на столицю з різних напрямків, але ще на підступах усі були знищені силами та засобами ППО (Тип та кількість ударних дронів - у звітах Повітряних Сил)", - розповів керівник адміністрації.

Атака "Шахедів"

Нагадаємо, цієї ночі російські загарбники знову влаштували повітряну атаку по території України, для ударів застосувавши, зокрема, ударні безпілотники. У багатьох областях, а також у Києві, була оголошена повітряна тривога.

Також повідомлялося про роботу ППО у Київській області та на підступах до столиці - українські захисники відбивали цю дронову атаку.

Додамо, що у Києві оголосили про відбій повітряної тривоги о 04.22, але в області вона ще триває.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївППОАтака дронів