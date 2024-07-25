Нічна атака дронів. На підступах до Києва збили усі російські "Шахеди"

Чиновник зазначив, що у Києві внаслідок ворожої повітряної атаки даних про руйнування та потерпілих немає.

Він уточнив, що цієї ночі "велика кількість регіонів України була атакована ударними БпЛА противника", і що під прицілом противника, зокрема, був також Київ.

"Під час крайньої повітряної тривоги беспілотники окупантів заходили на столицю з різних напрямків, але ще на підступах усі були знищені силами та засобами ППО (Тип та кількість ударних дронів - у звітах Повітряних Сил)", - розповів керівник адміністрації.

Атака "Шахедів"

Нагадаємо, цієї ночі російські загарбники знову влаштували повітряну атаку по території України, для ударів застосувавши, зокрема, ударні безпілотники. У багатьох областях, а також у Києві, була оголошена повітряна тривога.

Також повідомлялося про роботу ППО у Київській області та на підступах до столиці - українські захисники відбивали цю дронову атаку.

Додамо, що у Києві оголосили про відбій повітряної тривоги о 04.22, але в області вона ще триває.