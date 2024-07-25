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Ночная атака дронов. На подступах к Киеву сбили все российские "Шахеды"

Фото: мобильная огневая группа ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Силами и средствами противовоздушной обороны на подступах к Киеву были ликвидированы все ударные беспилотники, которые российские оккупанты запускали на украинскую столицу во время нынешней ночной атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Киевской городской военной администрации Сергея Попко.

Чиновник отметил, что в Киеве в результате вражеской воздушной атаки данных о разрушениях и пострадавших нет.

Он уточнил, что этой ночью "большое количество регионов Украины было атаковано ударными БпЛА противника", и что под прицелом противника, в частности, был также Киев.

"Во время крайней воздушной тревоги беспилотники оккупантов заходили на столицу с разных направлений, но еще на подступах все были уничтожены силами и средствами ПВО (Тип и количество ударных дронов - в отчетах Воздушных Сил)", - рассказал руководитель администрации.

Атака "Шахедов"

Напомним, этой ночью российские захватчики снова устроили воздушную атаку по территории Украины, для ударов применив, в частности, ударные беспилотники. Во многих областях, а также в Киеве, была объявлена воздушная тревога.

Также сообщалось о работе ПВО в Киевской области и на подступах к столице - украинские защитники отражали эту дроновую атаку.

Добавим, что в Киеве объявили об отбое воздушной тревоги в 04:22, но в области она еще продолжается.

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КиевПВОАтака дронов