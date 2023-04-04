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Нічна атака дронів: під удар потрапило підприємство в Одеській області, виникла пожежа

Фото: війська РФ вночі атакували Одеську область дронами, виникла пожежа (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські військові сьогодні вночі, 4 квітня, атакували Одеську область дронами-камікадзе. Внаслідок влучення по одному з підприємств виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера ОК "Південь" Владислава Назарова.

На ранок пожежу силами співробітників ДСНС ліквідовано. Попередньо внаслідок удару дронами-камікадзе обійшлося без людських втрат.

Загалом окупанти запустили в бік України 17 "шахедів". За словами Назарова, 13 було збито в небі Одеської області та один – у повітряному просторі Миколаївської.

Раніше ми писали, що сьогодні вночі, 4 квітня, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 14 "шахедів".

Також раніше повідомлялося, що війська РФ сьогодні вночі, 4 квітня, атакували Одесу та Одеський район за допомогою дронів-камікадзе, частина повітряних цілей була збита.

Нагадаємо, що в Одесі сьогодні вночі, 4 квітня, пролунали гучні вибухи, повітряну тривогу в місті було оголошено після події.

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