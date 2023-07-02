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Нічна атака дронів. У Київській області загасили пожежу у будинку: фото наслідків

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Київська область, Неділя 02 липня 2023 11:33
Нічна атака дронів. У Київській області загасили пожежу у будинку: фото наслідків Фото: у Київській області загасили пожежу після атаки дронів (kv.dsns.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

У Київській області спалахнула пожежа у приватному будинку через нічну атаку дронів. На будівлю впали уламки збитого ворожого дрона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу управління ДСНС у Київській області.

"Внаслідок масованої атаки дронами і роботи ППО у ніч на 2 липня в одному з районів Київщини виникла пожежа та руйнування приватного житлового будинку", - йдеться у повідомленні.

Бійці ДСНС загасили пожежу у будинку. На місці інциденту працювали 11 рятувальників та 4 одиниці спеціальної техніки.

Фото: у Київській області загасили пожежу після атаки дронів (kv.dsns.gov.ua)

Атака дронів на Київ

Цієї ночі російські окупанти вкотре атакували Україну дронами-камікадзе. Росіяни запустили "Шахеди" у напрямку столиці. Тому у Києві та області було гучно через роботу ППО.

У районі столиці всі ворожі безпілотники збили, проте у Київській області уламки збитих ворожих дронів-камікадзе впали на приватні будинки. Внаслідок атаки були пошкоджені три приватні будинки, постраждав чоловік.

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Київська область ДСНС атака дронів Пожежа
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