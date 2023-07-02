У Київській області через падіння уламків дронів пошкоджені будинки, є постраждалий

У Київській області вночі спрацювала протиповітряна оборона. Уламки збитих ворожих дронів-камікадзе впали на приватні будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА.

"Внаслідок падіння уламків у двох районах Київщини пошкоджені три приватні будинки. Власникам пошкоджених будинків буде надана вся необхідна допомога", - йдеться у повідомлення.

Внаслідок атаки окупантів постраждав мешканець одного з будинків. Чоловік отримав поранення ноги. Йому надали необхідну медичну допомогу.

Зараз оперативні групи у Київській області продовжують фіксувати наслідки нічної атаки.

Нічна атака дронів

Цієї ночі російські окупанти вкотре атакували Україну дронами-камікадзе. Росіяни запустили "Шахеди" у напрямку столиці. Тому у Києві та області було гучно через роботу ППО.

Пізніше місцева влада Києва повідомила, що захисники збили всі ударні безпілотники, які летіли на столицю.

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