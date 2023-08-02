Нічна атака дронів на Київ: з'явилися фото наслідків

Внаслідок атаки пошкоджено фасад адміністративної будівлі з 9 по 11 поверх. На місці обстрілу рятувальники обстежили пошкоджену будівлю. Пожежі не виникло. Також обійшлося без постраждалих.

Нічна атака дронів на Київ

Сьогодні вночі, 2 серпня, російська окупаційна армія за допомогою безпілотників атакувала Київ. В області фіксували рух ворожих дронів. По цілях працювали сили ППО. У столиці було чутно звуки вибухів.

Зафіксовано падіння уламків в Соломʼянському, Голосіївському та Святошинському районах Києва. Є пошкодження нежитлових приміщень та дорожнього покриття.

Сили протиповітряної оборони України знищили всі "Шахеди", якими Росія атакувала Київ.