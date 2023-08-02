Ночная атака дронов на Киев: появились фото последствий

В результате атаки поврежден фасад административного здания с 9 по 11 этаж. На месте обстрела спасатели обследовали поврежденное здание. Пожар не возник. Также обошлось без пострадавших.

Ночная атака дронов на Киев

Сегодня ночью, 2 августа, российская оккупационная армия с помощью беспилотников атаковала Киев. В области фиксировали движение вражеских дронов. По целям работали силы ПВО. В столице были слышны звуки взрывов.

Зафиксировано падение обломков в Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах Киева. Имеются повреждения нежилых помещений и дорожного покрытия.

Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили все "Шахеды", которыми Россия атаковала Киев.