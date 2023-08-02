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Нічна атака дронів на Київ: з'явилися фото наслідків

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Київ, Середа 02 серпня 2023 08:30
Нічна атака дронів на Київ: з'явилися фото наслідків Фото: Росія атакувала дронами Київ (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Тетяна Степанова

Цієї ночі російські війська здійснили чергову атаку дронами-камікадзе на Київ. Рятувальники показали фото наслідків падіння уламків у Солом’янському районі міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Внаслідок атаки пошкоджено фасад адміністративної будівлі з 9 по 11 поверх. На місці обстрілу рятувальники обстежили пошкоджену будівлю. Пожежі не виникло. Також обійшлося без постраждалих.

Нічна атака дронів на Київ

Сьогодні вночі, 2 серпня, російська окупаційна армія за допомогою безпілотників атакувала Київ. В області фіксували рух ворожих дронів. По цілях працювали сили ППО. У столиці було чутно звуки вибухів.

Зафіксовано падіння уламків в Соломʼянському, Голосіївському та Святошинському районах Києва. Є пошкодження нежитлових приміщень та дорожнього покриття.

Сили протиповітряної оборони України знищили всі "Шахеди", якими Росія атакувала Київ.

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Київ атака дронів Війна Росії проти України
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