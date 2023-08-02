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Ночная атака дронов на Киев: появились фото последствий

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Киев, Среда 02 августа 2023 08:30
Ночная атака дронов на Киев: появились фото последствий Фото: Россия атаковала дронами Киев (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Татьяна Степанова

Этой ночью российские войска совершили очередную атаку дронами-камикадзе на Киев. Спасатели показали фото последствий падения обломков в Соломенском районе города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДСНС.

В результате атаки поврежден фасад административного здания с 9 по 11 этаж. На месте обстрела спасатели обследовали поврежденное здание. Пожар не возник. Также обошлось без пострадавших.

Ночная атака дронов на Киев

Сегодня ночью, 2 августа, российская оккупационная армия с помощью беспилотников атаковала Киев. В области фиксировали движение вражеских дронов. По целям работали силы ПВО. В столице были слышны звуки взрывов.

Зафиксировано падение обломков в Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах Киева. Имеются повреждения нежилых помещений и дорожного покрытия.

Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили все "Шахеды", которыми Россия атаковала Киев.

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Киев атака дронов Война России против Украины
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