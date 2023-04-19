Нічна атака дронами по Одеській області: з'явилося відео наслідків

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеса. Офіційно .

На кадрах, зокрема, можна побачити, як рятувальники ліквідують наслідки ударів ворожих дронів по об'єкту рекреаційної інфраструктури. Крім того, вдалося зняти і уламки БПЛА.

Атака дронами Одеси та області

В Одесі та регіоні сьогодні вночі, 19 квітня, було чути звуки кількох вибухів, раніше в місті та області оголосили повітряну тривогу.

Невдовзі з'ясувалося, що російські окупанти вдарили "Шахедами" по об'єкту громадської інфраструктури, виникла пожежа. Зокрема, зафіксовано влучення в об'єкт рекреаційної інфраструктури.

За даними Генштабу, ЗСУ за добу збили 23 ворожі БПЛА.