Ночная атака дронами по Одесской области: появилось видео последствий
Российские войска сегодня ночью, 19 апреля, атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Появилось видео последствий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесса. Официально.
На кадрах, в частности, можно увидеть, как спасатели ликвидируют последствия ударов вражеских дронов по объекту рекреационной инфраструктуры. Кроме того, удалось заснять и обломки БПЛА.
Атака дронами Одессы и области
В Одессе и регионе сегодня ночью, 19 апреля, были слышны звуки нескольких взрывов, ранее в городе и области объявили воздушную тревогу.
Вскоре выяснилось, что российские оккупанты ударили "Шахедами" по объекту общественной инфраструктуры, возник пожар. В частности, зафиксировано попадание в объект рекреационной инфраструктуры.
По данным Генштаба, ВСУ за сутки сбили 23 вражеских БПЛА.
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