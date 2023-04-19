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Ночная атака дронами по Одесской области: появилось видео последствий

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Одесса, Среда 19 апреля 2023 14:23
Ночная атака дронами по Одесской области: появилось видео последствий Фото: появилось видео последствий атаки дронами по Одесской области 19 апреля (facebook.com/OperationalCommandSouth)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска сегодня ночью, 19 апреля, атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Появилось видео последствий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесса. Официально.

На кадрах, в частности, можно увидеть, как спасатели ликвидируют последствия ударов вражеских дронов по объекту рекреационной инфраструктуры. Кроме того, удалось заснять и обломки БПЛА.

Атака дронами Одессы и области

В Одессе и регионе сегодня ночью, 19 апреля, были слышны звуки нескольких взрывов, ранее в городе и области объявили воздушную тревогу.

Вскоре выяснилось, что российские оккупанты ударили "Шахедами" по объекту общественной инфраструктуры, возник пожар. В частности, зафиксировано попадание в объект рекреационной инфраструктуры.

По данным Генштаба, ВСУ за сутки сбили 23 вражеских БПЛА.

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