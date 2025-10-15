UA

Нічна атака на Чернігівщину: дрони РФ спричинили пожежу та руйнування будинку (фото)

Фото: росіяни атакували Чернігівську область (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Каріна Левицька

Вночі російські дрони знову атакували Чернігівщину. У Чернігові сталася пожежа на цивільному об’єкті, а в Семенівці дрон влучив у житловий будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Цієї ночі ворожі дрони вкотре атакували Чернігівську область. Зокрема у Чернігові через падіння безпілотника сталася пожежа на одному з об’єктів цивільної інфраструктури. 

 

А у Семенівці Новгород-Сіверського району ворожий дрон влучив у житловий будинок. 

"Рятувальники ліквідували наслідки. На щастя, людських жертв немає", - зауважили в ДСНС.

Атаки на Україну

Зауважимо також, що цієї ночі росіяни атакували також і Дніпропетровську область.

За даними Повітряних сил, українські оборонці в ніч проти 15 жовтня збили майже 40 ворожих дронів, проте декілька "Шахедів" таки влучили в цілі. Як наслідок в області були зафіксовані руйнування та пожежі.

Найбільше постраждали:

  • Павлоград,
  • Кам’янське,
  • Славгородська громада Синельниківського району.

Крім цього внаслідок удару постраждав 19-річний хлопець, його госпіталізовано у стані середньої тяжкості.

Детальніше про нічну атаку можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Чернігівська областьВійна Росії проти України