Ночная атака на Черниговщину: дроны РФ вызвали пожар и разрушение дома (фото)

Этой ночью вражеские дроны в очередной раз атаковали Черниговскую область. В частности в Чернигове из-за падения беспилотника произошел пожар на одном из объектов гражданской инфраструктуры.

А в Семеновке Новгород-Северского района вражеский дрон попал в жилой дом.

"Спасатели ликвидировали последствия. К счастью, человеческих жертв нет", - отметили в ГСЧС.