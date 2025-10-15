RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Ночная атака на Черниговщину: дроны РФ вызвали пожар и разрушение дома (фото)

Фото: россияне атаковали Черниговскую область (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Карина Левицкая

Ночью русские дроны опять атаковали Черниговщину. В Чернигове произошел пожар на гражданском объекте, а в Семеновке дрон попал в жилой дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Этой ночью вражеские дроны в очередной раз атаковали Черниговскую область. В частности в Чернигове из-за падения беспилотника произошел пожар на одном из объектов гражданской инфраструктуры.

 

А в Семеновке Новгород-Северского района вражеский дрон попал в жилой дом.

"Спасатели ликвидировали последствия. К счастью, человеческих жертв нет", - отметили в ГСЧС.

Атаки на Украину

Заметим также, что этой ночью россияне атаковали также и Днепропетровскую область.

По данным Воздушных сил, украинские защитники в ночь на 15 октября сбили почти 40 вражеских дронов, однако несколько "Шахедов" таки попали в цели. Как следствие в области были зафиксированы разрушения и пожары.

Больше всего пострадали:

  • Павлоград,
  • Каменское,
  • Славгородская община Синельниковского района.

Кроме этого в результате удара пострадал 19-летний парень, он госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Подробнее о ночной атаке можно узнать в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черниговская областьВойна России против Украины