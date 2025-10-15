Ночная атака на Черниговщину: дроны РФ вызвали пожар и разрушение дома (фото)

Ночью русские дроны опять атаковали Черниговщину. В Чернигове произошел пожар на гражданском объекте, а в Семеновке дрон попал в жилой дом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
Этой ночью вражеские дроны в очередной раз атаковали Черниговскую область. В частности в Чернигове из-за падения беспилотника произошел пожар на одном из объектов гражданской инфраструктуры.
А в Семеновке Новгород-Северского района вражеский дрон попал в жилой дом.
"Спасатели ликвидировали последствия. К счастью, человеческих жертв нет", - отметили в ГСЧС.
Заметим также, что этой ночью россияне атаковали также и Днепропетровскую область.
По данным Воздушных сил, украинские защитники в ночь на 15 октября сбили почти 40 вражеских дронов, однако несколько "Шахедов" таки попали в цели. Как следствие в области были зафиксированы разрушения и пожары.
Больше всего пострадали:
Кроме этого в результате удара пострадал 19-летний парень, он госпитализирован в состоянии средней тяжести.
Подробнее о ночной атаке можно узнать в материале РБК-Украина.