Нічна атака на Черкаську область. Є кілька влучань, пошкоджено інфраструктурний об'єкт

"За попередньою інформацією, загалом знищено 14 БпЛА противника. Однак маємо кілька влучань, а також наслідки через падіння уламків", - пише Табурець.

В Черкасах наразі відомо про двох поранених. Зокрема пошкоджено кілька будинків і об'єктів приватного бізнесу.

Фото: наслідки обстрілу Черкаської області (t.me/cherkaskaODA)

На території Уманського району пошкоджено інфраструктурний об'єкт, а в Черкаській області через падіння уламків загорілась лісова підстилка. Пожежу вже ліквідували.

"Профільні служби працюють. Остаточні збитки будуть відомі згодом. Правоохоронці фіксують чергові злочини російських терористів", - додав голова ОВА.

Атака у ніч на 10 вересня

У ніч на 10 вересня росіяни запустили проти України:

балістичну ракету "Іскандер-М";

протирадіолокаційну ракету Х-31П;

46 "Шахедів".

Протиповітряній обороні вдалось знищити 38 ударних БпЛА.

Також цієї ночі вибухи лунали у російських Підмосков'ї й Брянській області.