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Ночная атака на Черкасскую область. Есть несколько попаданий, поврежден инфраструктурный объект

Фото: последствия обстрела Черкасской области (t.me/cherkaskaODA)
Автор: Сергей Пышкин

В Черкасской области, во время ничего атаки России, удалось уничтожить 14 вражеских БпЛА. На территории региона есть несколько попаданий, а также поврежден инфраструктурный объект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Черкасской областной военной администрации (ОВА) Игоря Табурца.

"По предварительной информации, всего уничтожено 14 БпЛА противника. Однако имеем несколько попаданий, а также последствия из-за падения обломков", - пишет Табурец. 

В Черкассах пока известно о двух раненых. В частности повреждены несколько домов и объектов частного бизнеса. 

 

Фото: последствия обстрела Черкасской области (t.me/cherkaskaODA)

На территории Уманского района поврежден инфраструктурный объект, а в Черкасской области из-за падения обломков загорелась лесная подстилка. Пожар уже ликвидировали. 

"Профильные службы работают. Окончательные убытки будут известны позже. Правоохранители фиксируют очередные преступления российских террористов", - добавил глава ОВА.

Атака в ночь на 10 сентября 

В ночь на 10 сентября россияне запустили против Украины: 

  • баллистическую ракету "Искандер-М";
  • противорадиолокационную ракету Х-31П;
  • 46 "Шахедов".

Противовоздушной обороне удалось уничтожить 38 ударных БпЛА.

Также этой ночью взрывы раздавались в российских Подмосковье и Брянской области.

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