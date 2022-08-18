"Ничего не заплатят". В СНБО назвали главные мифы о компенсациях украинцам во время войны

В Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) развеяли главные фейки о компенсациях для пострадавших от агрессии РФ украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Фейк №1. Компенсацию за разрушенное жилье ждать не стоит

Как объясняют в ЦПД, для возмещения необходимо подать заявление в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Заполните форму на сайте по ссылке: https://espl.com.ua.

Фейк №2. Не стоит подавать заявление на компенсацию, потому что очередь большая

"Каждое заявление важно, потому что помогает лично вам получить компенсацию за причиненный материальный или моральный ущерб и каждому украинцу достичь осуждения действий агрессора и предотвратить новые преступления", - объясняют в ЦПД.

Фейк № 3. Компенсации ждать долго, быстрее сделать ремонт за свой счет

На самом деле украинцы, пострадавшие от агрессии РФ, могут получить компенсацию от 5 до 30 тысяч евро. Для этого нужно подать заявление до 16 января 2023 года. Заявления рассматриваются поочередно, а размер компенсации определяется на основании первичных доказательств видео- и фотофиксации. Все условия для получения выплаты указаны на сайте: https://espl.com.ua.