ru ua
Пн, 25 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Как получить компенсацию за разрушенное в войне имущество: полная инструкция

Новина українською →
Понедельник 25 апреля 2022 14:49
Как получить компенсацию за разрушенное в войне имущество: полная инструкция Фото: Как получить компенсацию за разрушенное жилье (t.me.ressentiment_channel)
Автор: Людмила Жукова

Украинцы, чье жилье было разрушено или повреждено российскими военными, смогут получить материальную компенсацию.

О механизме и действиях рассказали на сайте бесплатной правовой помощи.

Какие показатели будут оцениваться при ущербе

  • стоимость разрушенного и поврежденного жилья, нуждающегося в восстановлении;
  • фактические расходы, осуществленные восстановления поврежденного жилищного фонда и объектов жилищно-коммунального хозяйства;
  • фактические расходы по осуществлению денежной компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушены в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией российской федерации;
  • стоимость разрушенных и поврежденных объектов малоэтажного жилищного строительства, в том числе дачного и усадебного типа, а также их части;
  • стоимость разрушенных и поврежденных объектов незавершенного жилищного строительства.

Кто имеет право на компенсацию

  • владельцы поврежденного и/или разрушенного жилья;
  • инвесторы в домостроение, если они получили право на выполнение строительных работ, но не ввели здание в эксплуатацию;
  • члены жилищно-строительных кооперативов, которые выкупили квартиру или другое помещение кооператива, но не оформили право собственности на него;
  • а также наследники лиц всех указанных категорий.
  • Получатели компенсации за повреждение общего имущества многоквартирного дома – ОСМД или управляющие, осуществляющие содержание соответствующих домов.

Для выплат компенсаций правительство Украины открыло специальный счет в Национальном банке Украины, на который зачисляются средства от физических и юридических лиц, международных финансовых организаций.

В Украине уже заработал Фонд восстановления имущества и разрушенной инфраструктуры.

Как подать заявку

Заявку на компенсацию за разрушенное жилье можно подать через "Дию", в меню "Услуги" нужно выбрать пункт "Поврежденное имущество" и заполнить соответствующую форму.

Для этого необходимы:

  • данные относительно поврежденного объекта (тип объекта недвижимого имущества; общая площадь недвижимого имущества; адрес (местонахождение) недвижимого имущества и т.п.);
  • сведения о повреждении или уничтожении недвижимого имущества (дата и ориентировочное время наступления события, описание повреждения, фото-, видеофиксация (при наличии)
  • контактные данные лица.

Если информация об объекте имеется в Государственном реестре прав на недвижимое имущество, необходимая информация об имуществе отобразится автоматически. В случае ее отсутствия в реестре, можно внести информацию вручную.

Заявление также можно подать лично в центре предоставления административных услуг (ЦНАПе) или у нотариуса.

Напомним, что на оккупированных территориях люди отказываются от "помощи" врага и самоорганизовываются.

Читайте РБК-Украина в Google News
Компенсация
LITE
Украинская блогерша распространяет фейки про ВСУ и решила сбежать в РФ
Украинская блогерша распространяет фейки про ВСУ и решила сбежать в РФ