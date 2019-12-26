"Ничего незаконного не будет": Рябошапка о возможном участии экс-"беркутовцев" в обмене

Генпрокурор Руслан Рябошапака прокомментировал возможное участие экс-"беркутовцев", которые фигурируют в делах Майдана, в обмене пленными между Украиной и ОРДЛО. Об этом сообщает "Громадське".

Рябошапака уверен, что "ничего незаконного там не произойдет".

"Я обмен не комментирую, но ничего незаконного там не случится, ничего плохого там не будет", - заявил он.

Напомним, перед заседание суда в Генеральной прокуратуре Украины отрицали, что будут просить об освобождении экс-"беркутовцев", чтобы обменять их на украинских пленных. До этого Святошинский районный суд Киева отпустил из-под стражи экс-"беркутовца" Александра Маринченко из-за того, что прокурор не предоставил убедительные доказательства.

Также Киевский апелляционный суд освободил из-под ареста экс-командира харьковской роты "Беркута" Виктора Шаповалова. Беркутовец находился под арестом с 2015 года. И Печерский районный суд Киева отпустил из-под домашнего ареста снайпера, бывшего бойца спецназа "Омега" Внутренних войск Дмитрий Хмеля, подозреваемого в убийстве евромайдановца Александра Храпаченко.

Кроме того, фермер, сдавший боевикам "ДНР" 10 украинских военных Николай Бутрименко внесен в список на обмен пленными между Украиной и ОРДЛО. Сегодня суд изменил ему меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.